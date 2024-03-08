DEVA Partisi Çatalca adayı Mehmet Selim Tahincioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çatalca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Çatalca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi ÇatalcaBelediye Başkan Adayı Mehmet Selim Tahincioğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU KİMDİR?

Mehmet Selim Tahincioğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çatalca belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇATALCA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çatalca adayı belli oldu. DEVA Partisi Çatalca Belediye Başkan Adayı Mehmet Selim Tahincioğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.