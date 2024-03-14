DEVA Partisi Çardak adayı Cengiz Demirel kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çardak belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çardak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Çardak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Cengiz Demirel kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CENGİZ DEMİREL KİMDİR?

Cengiz Demirel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çardak belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇARDAK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çardak adayı belli oldu. DEVA Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Cengiz Demirel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.