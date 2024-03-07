DEVA Partisi Bursa adayı Zeki Kahraman kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Bursa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEKİ KAHRAMAN KİMDİR?

Zeki Kahraman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bursa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BURSA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bursa adayı belli oldu. DEVA Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Zeki Kahraman oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.