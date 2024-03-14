DEVA Partisi Burhaniye adayı Enes Bora Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Burhaniye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Burhaniye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Burhaniye Belediye Başkan Adayı Enes Bora Çelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ENES BORA ÇELİK KİMDİR?

Enes Bora Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Burhaniye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BURHANİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Burhaniye adayı belli oldu. DEVA Partisi Burhaniye Belediye Başkan Adayı Enes Bora Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.