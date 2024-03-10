DEVA Partisi Buca adayı Mehmet Aybar Uygur kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Buca belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Buca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Buca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Mehmet Aybar Uygur kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET AYBAR UYGUR KİMDİR?

Mehmet Aybar Uygur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Buca belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BUCA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Buca adayı belli oldu. DEVA Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Mehmet Aybar Uygur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.