DEVA Partisi Bozyazı adayı Musa Han Ünal kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Bozyazı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bozyazı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Bozyazı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bozyazı Belediye Başkan Adayı Musa Han Ünal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSA HAN ÜNAL KİMDİR?

Musa Han Ünal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bozyazı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BOZYAZI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bozyazı adayı belli oldu. DEVA Partisi Bozyazı Belediye Başkan Adayı Musa Han Ünal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.