DEVA Partisi Bozkır adayı Emre Özdinç kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Bozkır belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bozkır belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Bozkır adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bozkır Belediye Başkan Adayı Emre Özdinç kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMRE ÖZDİNÇ KİMDİR?

Emre Özdinç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bozkır belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BOZKIR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bozkır adayı belli oldu. DEVA Partisi Bozkır Belediye Başkan Adayı Emre Özdinç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.