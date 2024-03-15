DEVA Partisi Bodrum adayı Mehmet Billorer kimdir? 2024 DEVA Partisi Muğla Bodrum belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bodrum belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Muğla Bodrum adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Billorer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET BİLLORER KİMDİR?

Mehmet Billorer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bodrum belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BODRUM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bodrum adayı belli oldu. DEVA Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Billorer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.