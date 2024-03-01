DEVA Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Bitlis adayı Fikret Bakır kimdir?
DEVA Partisi'nin Bitlis belediye başkan adayı, Bitlis ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Bitlis adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Fikret Bakır kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!
DEVA Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bitlis adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Fikret Bakır kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...
DEVA PARTİSİ BİTLİS ADAYI KİMDİR?
DEVA Partisi'nin Bitlis adayı belli oldu. DEVA Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Fikret Bakır oldu.
DEVA PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Adana: Hamza Milli
Ağrı: Ayten Erat
Ankara: Mümtaz Akıncı
Antalya: Kıvanç Çetinkaya
Bilecik: Kadir Emre
Bingöl: Mesut Günaydın
Bitlis: Fikret Bakır
Bolu: Nadir Gürkan Yetkin
Burdur: Recep Oğuz
Isparta: Tuna Tokuç
İstanbul: İdris Şahin
İzmir: Serap Karaosmanoğlu
Rize: Pınar Kuk
Sakarya: Mehmet Erdoğan
Samsun: Kebire Birer Türk
FİKRET BAKIR KİMDİR?
Fikret Bakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bitlis belediye başkan adayı olmuştur.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.