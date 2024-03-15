DEVA Partisi Bismil adayı Şükrü Merdanoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Bismil belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bismil belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Bismil adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bismil Belediye Başkan Adayı Şükrü Merdanoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞÜKRÜ MERDANOĞLU KİMDİR?

Şükrü Merdanoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bismil belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BİSMİL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bismil adayı belli oldu. DEVA Partisi Bismil Belediye Başkan Adayı Şükrü Merdanoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.