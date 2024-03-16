DEVA Partisi Birecik adayı Avni Açar kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Birecik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Birecik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Birecik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Birecik Belediye Başkan Adayı Avni Açar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AVNİ AÇAR KİMDİR?

Avni Açar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Birecik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BİRECİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Birecik adayı belli oldu. DEVA Partisi Birecik Belediye Başkan Adayı Avni Açar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.