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DEVA Partisi Bingöl belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Bingöl adayı Mesut Günaydın kimdir?

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DEVA Partisi'nin Bingöl belediye başkan adayı, Bingöl ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Bingöl adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mesut Günaydın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Bingöl belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bingöl adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mesut Günaydın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ BİNGÖL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bingöl adayı belli oldu. DEVA Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Mesut Günaydın oldu.

DEVA PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Adana: Hamza Milli

Ağrı: Ayten Erat

Ankara: Mümtaz Akıncı

Antalya: Kıvanç Çetinkaya

Bilecik: Kadir Emre

Bingöl: Mesut Günaydın

Bitlis: Fikret Bakır

Bolu: Nadir Gürkan Yetkin

Burdur: Recep Oğuz

Isparta: Tuna Tokuç

İstanbul: İdris Şahin

İzmir: Serap Karaosmanoğlu

Rize: Pınar Kuk

Sakarya: Mehmet Erdoğan

Samsun: Kebire Birer Türk

MESUT GÜNAYDIN KİMDİR?

Mesut Günaydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bingöl belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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