DEVA Partisi Beyoğlu adayı Cemil Kara kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Beyoğlu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beyoğlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Beyoğlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Cemil Kara kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CEMİL KARA KİMDİR?

Cemil Kara, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beyoğlu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEYOĞLU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beyoğlu adayı belli oldu. DEVA Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Cemil Kara oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.