DEVA Partisi Beylikova adayı Sertal Özuçak kimdir? 2024 DEVA Partisi Eskişehir Beylikova belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beylikova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Eskişehir Beylikova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beylikova Belediye Başkan Adayı Sertal Özuçak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERTAL ÖZUÇAK KİMDİR?

Sertal Özuçak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beylikova belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEYLİKOVA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beylikova adayı belli oldu. DEVA Partisi Beylikova Belediye Başkan Adayı Sertal Özuçak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.