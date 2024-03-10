DEVA Partisi Bayraklı adayı Refik Hakan Tutan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayraklı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bayraklı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Bayraklı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Refik Hakan Tutan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

REFİK HAKAN TUTAN KİMDİR?

Refik Hakan Tutan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bayraklıbelediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAYRAKLI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bayraklı adayı belli oldu. DEVA Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Refik Hakan Tutan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.