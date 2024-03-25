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DEVA Partisi Bayburt adayı Can Kurban Arslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bayburt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Can Kurban Arslan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CAN KURBAN ARSLAN KİMDİR?

Can Kurban Arslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bayburt belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAYBURT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bayburt adayı belli oldu. DEVA Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Can Kurban Arslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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