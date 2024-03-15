DEVA Partisi Battalgazi adayı Resul Derin kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Battalgazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Malatya Battalgazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Resul Derin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RESUL DERİN KİMDİR?

Resul Derin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Battalgazi belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BATTALGAZİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Battalgazi adayı belli oldu. DEVA Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Resul Derin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.