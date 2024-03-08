Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Batman adayı Erdi Işık kimdir? 2024 DEVA Partisi Batman belediye başkan adayı kim oldu?

Güncelleme:

DEVA Partisi'nin Batman belediye başkan adayı, Batman ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Batman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Erdi Işık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Batman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Batman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Erdi Işık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERDİ IŞIK KİMDİR?

Erdi Işık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Batman belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BATMAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Batman adayı belli oldu. DEVA Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Erdi Işık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Deva Partisi Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Batman adayı Mehmet Onat kimdir? 2024 Saadet Partisi Batman belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Batman adayı Erdi Işık kimdir? 2024 DEVA Partisi Batman belediye başkan adayı kim oldu? Bahadır Gültekin kimdir? İYİ Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı Bahadır Gültekin kimdir? Feza Genişoğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı Feza Genişoğlu kimdir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyeleri nelerdir? En güzel kadınlar günü hediyeleri! 8 Mart Kadınlar Günü sözleri nelerdir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyeleri nelerdir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sözleri! Anneye, sevgiliye, arkadaşa kadınlar günü mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! 8 Mart Kadınlar Günü mesajları sevgiliye, anneye! En güzel, kısa Kadınlar Günü sözleri ve mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sözleri! İşte en zarif kadınlar günü sözleri 8 Mart dünya kadınlar günü mesajları! Kadınlar günü kutlama mesajları 2024! En iyi, en güzel kadınlar günü mesajları! 2024 Dünya Emekçi Kadınlar Günü Sözleri! Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! En iyi, güzel, etkili, duygusal, anlamlı Dünya Kadınlar Günü sözleri nelerdir? Kadınlar Günü sözleri ve mesajları 8 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title