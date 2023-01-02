DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda?

DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda olduğu gündeme geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Mustafa Yeneroğlu gerçekleşecek olan basın toplantısı ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda?