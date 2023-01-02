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DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda?

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DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda?

DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda olduğu gündeme geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Mustafa Yeneroğlu gerçekleşecek olan basın toplantısı ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Mustafa Yeneroğlu gerçekleşecek olan basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

DEVA PARTİSİ BASIN TOPLANTISI (TEMEL HAKLAR EYLEM PLANI) NE ZAMAN?

DEVA Partisi basın toplantısı (Temel Haklar Eylem Planı) 2 Ocak 2023 tarihinde saat 12.00'de gerçekleşecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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