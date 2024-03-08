DEVA Partisi Başakşehir adayı Kamuran Sayhan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Başakşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Başakşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Başakşehir Belediye Başkan Adayı Kamuran Sayhan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KAMURAN SAYHAN KİMDİR?

Kamuran Sayhan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Başakşehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAŞAKŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Başakşehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Başakşehir Belediye Başkan Adayı Kamuran Sayhan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.