DEVA Partisi Bartın adayı Erdi Işık kimdir? 2024 DEVA Partisi Bartın belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Bartın belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bartın adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bartın Belediye Başkan Adayı Erdi Işık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERDİ IŞIK KİMDİR?

Erdi Işık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bartın belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BARTIN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bartın adayı belli oldu. DEVA Partisi Bartın Belediye Başkan Adayı Erdi Işık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.