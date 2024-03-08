DEVA Partisi Bakırköy adayı Gökhan Yılmazer kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bakırköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Bakırköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Gökhan Yılmazer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÖKHAN YILMAZER KİMDİR?

Gökhan Yılmazer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bakırköy belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAKIRKÖY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bakırköy adayı belli oldu. DEVA Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Gökhan Yılmazer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.