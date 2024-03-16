DEVA Partisi Bahçesaray adayı İbrahim Tiryak kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Bahçesaray belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bahçesaray belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Van Bahçesaray adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bahçesaray Belediye Başkan Adayı İbrahim Tiryak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM TİRYAK KİMDİR?

İbrahim Tiryak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bahçesaray belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAHÇESARAY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bahçesaray adayı belli oldu. DEVA Partisi Bahçesaray Belediye Başkan Adayı İbrahim Tiryak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.