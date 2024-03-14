DEVA Partisi Bağlar adayı Hamdin Özdemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Bağlar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bağlar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Bağlar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bağlar Belediye Başkan Adayı Hamdin Özdemir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAMDİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Hamdin Özdemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bağlar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAĞLAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bağlar adayı belli oldu. DEVA Partisi Bağlar Belediye Başkan Adayı Hamdin Özdemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.