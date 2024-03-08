DEVA Partisi Bağcılar adayı Nejdet Delen kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bağcılar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Bağcılar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bağcılar Belediye Başkan Adayı Nejdet Delen kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NEJDET DELEN KİMDİR?

Nejdet Delen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bağcılar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAĞCILAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bağcılar adayı belli oldu. DEVA Partisi Bağcılar Belediye Başkan Adayı Nejdet Delen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.