DEVA Partisi Bafra adayı Erdinç Çağlar kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun Bafra belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bafra belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Samsun Bafra adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bafra Belediye Başkan Adayı Erdinç Çağlar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERDİNÇ ÇAĞLAR KİMDİR?

Erdinç Çağlar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bafra belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BAFRA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bafra adayı belli oldu. DEVA Partisi Bafra Belediye Başkan Adayı Erdinç Çağlar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.