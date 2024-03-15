DEVA Partisi Aziziye adayı Bülent Genç kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Aziziye belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Aziziye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Aziziye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Aziziye Belediye Başkan Adayı Bülent Genç kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BÜLENT GENÇ KİMDİR?

Bülent Genç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Aziziye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AZİZİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Aziziye adayı belli oldu. DEVA Partisi Aziziye Belediye Başkan Adayı Bülent Genç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.