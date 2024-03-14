DEVA Partisi Ayvalık adayı Salih Oral Övüç kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Ayvalık belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ayvalık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Ayvalık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ayvalık Belediye Başkan Adayı Salih Oral Övüç kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SALİH ORAL ÖVÜÇ KİMDİR?

Salih Oral Övüç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ayvalık belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AYVALIK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ayvalık adayı belli oldu. DEVA Partisi Ayvalık Belediye Başkan Adayı Salih Oral Övüç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.