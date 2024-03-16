DEVA Partisi Atakum adayı Erol Taşkara kimdir? 2024 DEVA Partisi Samsun Atakum belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Atakum belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Samsun Atakum adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Atakum Belediye Başkan Adayı Erol Taşkara kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EROL TAŞKARA KİMDİR?

Erol Taşkara, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Atakum belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ATAKUM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Atakum adayı belli oldu. DEVA Partisi Atakum Belediye Başkan Adayı Erol Taşkara oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.