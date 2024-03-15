DEVA Partisi Artuklu adayı Adnan Ulusoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin Artuklu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Artuklu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin Artuklu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Artuklu Belediye Başkan Adayı Adnan Ulusoy kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADNAN ULUSOY KİMDİR?

Adnan Ulusoy, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Artuklu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARTUKLU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Artuklu adayı belli oldu. DEVA Partisi Artuklu Belediye Başkan Adayı Adnan Ulusoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.