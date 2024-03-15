DEVA Partisi Arsuz adayı İlker Köybaşı kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Arsuz belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Arsuz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Hatay Arsuz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Arsuz Belediye Başkan Adayı İlker Köybaşı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İLKER KÖYBAŞI KİMDİR?

İlker Köybaşı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Arsuz belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARSUZ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Arsuz adayı belli oldu. DEVA Partisi Arsuz Belediye Başkan Adayı İlker Köybaşı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.