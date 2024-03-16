DEVA Partisi Arsin adayı Yavuz Selim Peker kimdir? 2024 DEVA Partisi Trabzon Arsin belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Arsin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Trabzon Arsin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi ArsinBelediye Başkan Adayı Yavuz Selim Peker kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAVUZ SELİM PEKER KİMDİR?

Yavuz Selim Peker, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Arsin belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARSİN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Arsin adayı belli oldu. DEVA Partisi Arsin Belediye Başkan Adayı Yavuz Selim Peker oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.