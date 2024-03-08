DEVA Partisi Arnavutköy adayı Fatih Karabalık kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Arnavutköy belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Arnavutköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Arnavutköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Fatih Karabalık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATİH KARABALIK KİMDİR?

Fatih Karabalık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Arnavutköy belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARNAVUTKÖY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Arnavutköy adayı belli oldu. DEVA Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Fatih Karabalık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.