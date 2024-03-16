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DEVA Partisi Arifiye adayı Selen Özyildirim kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Arifiye belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Sakarya Arifiye belediye başkan adayı, Arifiye ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Arifiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Arifiye Belediye Başkan Adayı Selen Özyildirim kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Arifiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Arifiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Arifiye Belediye Başkan Adayı Selen Özyildirim kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELEN ÖZYİLDİRİM KİMDİR?

Selen Özyildirim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Arifiye belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARİFİYE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Arifiye adayı belli oldu. DEVA Partisi Arifiye Belediye Başkan Adayı Selen Özyildirim oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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