DEVA Partisi Arguvan adayı Erdal Ekici kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Arguvan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Malatya Arguvan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Erdal Ekici kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERDAL EKİNCİ KİMDİR?

Erdal Ekici, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Arguvan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARGUVAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Arguvan adayı belli oldu. DEVA Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Erdal Ekici oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.