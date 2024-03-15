DEVA Partisi Altınordu adayı Ayhan Angın kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu Altınordu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Altınordu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ordu Altınordu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Ayhan Angın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYHAN ANGIN KİMDİR?

Ayhan Angın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Altınordu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ALTINORDU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Altınordu adayı belli oldu. DEVA Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Ayhan Angın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.