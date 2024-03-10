DEVA Partisi Altındağ adayı Kadriye Esra Ergün kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Altındağ belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Altındağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Altındağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi AltındağBelediye Başkan Adayı Kadriye Esra Ergün kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KADRİYE ESRA ERGÜN KİMDİR?

Kadriye Esra Ergün, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Altındağ belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ALTINDAĞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Altındağ adayı belli oldu. DEVA Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Kadriye Esra Ergün oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.