DEVA Partisi Altıeylül adayı Gürhan Kayabey kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Altıeylül belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Altıeylül belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Altıeylül adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Altıeylül Belediye Başkan Adayı Gürhan Kayabey kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÜRHAN KAYABEY KİMDİR?

Gürhan Kayabey, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Altıeylül belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ALTIEYLÜL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Altıeylül adayı belli oldu. DEVA Partisi Altıeylül Belediye Başkan Adayı Gürhan Kayabey oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.