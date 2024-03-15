DEVA Partisi Alpu adayı Gökhan Memiş kimdir? 2024 DEVA Partisi Eskişehir Alpu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Alpu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Eskişehir Alpu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Alpu Belediye Başkan Adayı Gökhan Memiş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÖKHAN MEMİŞ KİMDİR?

Gökhan Memiş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Alpu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ALPU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Alpu adayı belli oldu. DEVA Partisi Alpu Belediye Başkan Adayı Gökhan Memiş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.