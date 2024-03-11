DEVA Partisi Alanya adayı Cem Sak kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Alanya belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Alanya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Alanya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CEM SAK KİMDİR?

Cem Sak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Alanya belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ALANYA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Alanya adayı belli oldu. DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.