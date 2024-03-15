DEVA Partisi Akşehir adayı Levent Canca kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Akşehir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Akşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Akşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Akşehir Belediye Başkan Adayı Levent Canca kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

LEVENT CANCA KİMDİR?

Levent Canca, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Akşehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AKŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Akşehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Akşehir Belediye Başkan Adayı Levent Canca oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.