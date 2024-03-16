DEVA Partisi Akçakale adayı İbrahim Ural kimdir? 2024 DEVA Partisi Şanlıurfa Akçakale belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Akçakale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Şanlıurfa Akçakale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Akçakale Belediye Başkan Adayı İbrahim Ural kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM UZUN KİMDİR?

İbrahim Ural, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Akçakale belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AKÇAKALE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Akçakale adayı belli oldu. DEVA Partisi Akçakale Belediye Başkan Adayı İbrahim Ural oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.