DEVA Partisi Adapazarı adayı Ercan Başnuh kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Adapazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya Adapazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Adapazarı Belediye Başkan Adayı Ercan Başnuh kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERCAN BAŞNUH KİMDİR?

Ercan Başnuh, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Adapazarı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ADAPAZARI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Adapazarı adayı belli oldu. DEVA Partisi Adapazarı Belediye Başkan Adayı Ercan Başnuh oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.