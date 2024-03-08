DEVA Partisi Adalar adayı Ahmet Özkarabulut kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Adalar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Adalar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Adalar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Adalar Belediye Başkan Adayı Ahmet Özkarabulut kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET ÖZKARABULUT KİMDİR?

Ahmet Özkarabulut, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Adalar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ADALAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Adalar adayı belli oldu. DEVA Partisi Adalar Belediye Başkan Adayı Ahmet Özkarabulut oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.