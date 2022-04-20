MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Dev yolcu gemisi Marmaris Limanı'na demir attı

MUĞLA - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemisinin ardından normalleşme sürecine geçişler mavi yolculuk turizmini de canlandırdı. 141 metrelik 220 yolcu kamaralı Agean Odyssey Gemisi Marmaris limanına sabah saatlerinde demir attı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah 08.00'da demir atan Agean Odyssey isimli gemide 155 mürettebat görev yapıyor. Gemiden inen çoğunluğu Birleşik Krallık vatandaşı 179 yolcu pasaport işlemlerinin ardından otobüsler ile Dalyan turu için hareket etti. Marmaris'te geminin geldiğini duyan esnaflar hummalı hazırlıklarına başlarken, turistlerin Dalyan turuna gittiklerini öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Marmaris'te kafe işleten Mustafa Gök, "İki yıl aradan sonra yolcu gemisinin gelmesi bizleri heyecanlandırdı. Duyduğumuza göre Dalyan'a gitmişler. Dönüşte mutlaka bizlere uğrarlar diye umut ediyoruz. İnşallah bereketli biz sezon yaşarız" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Herakliyon Limanı'ndan çıkıp sabah saat 08.00'da Marmaris Limanı'na demir atan yolcu gemisinin akşam saat 23.00'da Rodos'a gitmek üzere limandan ayrılacağı bilgisi edinildi.