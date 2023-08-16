Dev yolcu gemisi Bodrum'a geldi

Mein Schiff 5 isimli dev yolcu gemisi, 2 bin 759 yolcu ve 908 personelle Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Gemiden inen yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Gemideki bisiklet tutkunları ise Bodrum'u bisikletle gezerek tanıdı.

Mein Schiff 5 isimli dev yolcu gemisi, 2 bin 759 yolcu ve 908 personelle Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

2016 yılında denize indirilen Malta bayraklı yaklaşık 2 bin 700 kapasiteli dev kruvaziyer, büyük bir kısmı Alman vatandaşı 2 bin 759 yolcu ve 908 personelle Bodrum'a geldi. 620 milyon dolar değerindeki 99 bin 800 grostonluk gemi, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'ndan ilçeye geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan gemiden inen yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Kimi yolcular, günübirlik tur tekneleri ile Bodrum'un eşsiz güzellikteki koylarını ziyaret etti. Gemideki bisiklet tutkunları ise Bodrum'u bisikletle gezerek tanıdı.

295 metre boyunda 36 metre genişliğindeki dev kruvaziyer, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek. - MUĞLA