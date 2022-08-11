Ünlü isimlerle reklam filmi çeken Deterjan Pazarı adlı firmanın web sitesine erişilmiyor ve yöneticilerine ulaşılamadığı iddia ediliyor. Yaşana gelişmeler sonrası Deterjanpazarı olayı nedir ve Deterjanpazarı.com dolandırıcı mı gibi konular merak edildi. Peki, Deterjanpazarı siteye neden girilmiyor?

Ankara'da faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' adlı firma internet sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu.Ancak uğun itibariyle web sitelerine girilmiyor ve Deterjan Pazarı hakkında birçok iddia gündeme geldi. Peki, Deterjanpazarı olayı nedir? Deterjanpazarı.com dolandırıcı mı? Deterjanpazarı siteye neden girilmiyor?

DETERJANPAZARI OLAYI NEDİR?

Ankara'da faaliyetlerine başlayan site, internet üzerinden kendine müşteri buluyordu. Şirket, kendilerine üye olan vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı vadediyordu. Örneğin; sisteme 30 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 90 bin lira alabiliyordu.

Firma sahibi kayıplara karışmadan önce, bu ödemeleri 30 günde yapıyordu. Bir süre sonra ise bu süreler 60 güne, son zamanlarda ise 95 güne kadar çıktı. Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda vatandaş şikayet sitelerine durumu anlattı. Şirketin sahibi ve Whatsapp iletişim numaralarına ise ulaşım kesildi.

Dün akşam itibariyle kapanan site ise sosyal medyada gündem oldu. Sahibinin herhangi bir açıklama yapmadan kapattığı sitenin şimdilik sadece Instagram hesabı açık halde. Instagram sayfasında ise şirketin Ankara Kahramankazan'daki fabrikasında 14 Ağustos'ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş'ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor.

Öte yandan yüzlerce vatandaş haklarını alamadıkları için şirketin fabrikasının önünde eyleme başladı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis gelirken, yaşanan gerginlik hala sürüyor.