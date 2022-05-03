Destan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, bu hafta yok mu?

Destan yeni bölüm ne zaman? Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerinde Kanal D'de yayınlanan Destan dizisi izleyicileri Destan bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Destan izleyicileri Destan bu hafta yok mu? Destan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Destan neden yok, bu akşam yok mu? Destan bugün yok mu araştırmaları yapıyor. İşte Bugünkü ATV yayın akışına göre Destan var mı yanıtı haberimizde...

DESTAN BU AKŞAM YOK MU?

Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta bazı diziler 1 haftalık tatil arasına girdi. Bu hafta tatile giren diziler arasında ATV'nin sevilen dizisi Destan dizisi de yer alıyor. Destan dizisinin yeni bölümünün haftaya Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu hafta ATV'de Üç Kız Kardeş dizisi yerine Aşk Bu Mu? sinema filmi yayınlanacak. İşte ATV yayın akışı:

11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk Bu Mu?

22:20 Tolkien

DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Destan dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Henüz dizi ekibinden konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Destan dizisinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ulu Ece ve Alaca kardeşliği

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

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