Destan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, bu hafta yok mu?
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Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerinde Kanal D'de yayınlanan Destan dizisi izleyicileri Destan bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Destan izleyicileri Destan bu hafta yok mu? Destan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Destan neden yok, bu akşam yok mu? Destan bugün yok mu araştırmaları yapıyor. İşte Bugünkü ATV yayın akışına göre Destan var mı yanıtı haberimizde...
Destan yeni bölüm ne zaman? Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerinde Kanal D'de yayınlanan Destan dizisi izleyicileri Destan bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Destan izleyicileri Destan bu hafta yok mu? Destan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Destan neden yok, bu akşam yok mu? Destan bugün yok mu araştırmaları yapıyor. İşte Bugünkü ATV yayın akışına göre Destan var mı yanıtı haberimizde...
Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta bazı diziler 1 haftalık tatil arasına girdi. Bu hafta tatile giren diziler arasında ATV'nin sevilen dizisi Destan dizisi de yer alıyor. Destan dizisinin yeni bölümünün haftaya Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu hafta ATV'de Üç Kız Kardeş dizisi yerine Aşk Bu Mu? sinema filmi yayınlanacak. İşte ATV yayın akışı:
- 11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da Özel
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aşk Bu Mu?
- 22:20 Tolkien
Destan dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Henüz dizi ekibinden konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Destan dizisinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.
Ulu Ece ve Alaca kardeşliği
Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?
Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?
Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?
Mei Jin'in büyük kozu nedir?
Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?
Kardeş kavgası
Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
- Ebru Şahin : Akkız
- Edip Tepeli : Batuga
- Selim Bayraktar : Alpagu Han
- Deniz Barut : Ulu Ece
- Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
- Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
- İpek Karapınar : Çolpan Hatun
- Burak Tozkoparan : Temur Tegin
- Elif Doğan : Tutkun
- Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
- Ahmet Olgun Sünear : Yaman
- Buse Meral : Sırma
- Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
- Esra Kılıç : Mei Jin
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Osman Albayrak : Vargı Beg
- Alper Düzen : Danış Ata
- Şahin Ergüney : Kün Ata
- Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
- Evren Erler : Çalayır
- Hilal Uysun : Tılsım
- Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
- Faruk Aran : Kuzu Beg
- Müge Duygun : Tilbe
- Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
- Aysel Yıldırım : Kam Kadın
- Seca Naz Karabulut : İlay
- Berna Üçkaleler : Efil
- Onur Yenidünya : Evren Alp
- Doruk Şengezer : Öktem