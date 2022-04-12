Destan yeni bölüm ne zaman? Destan 19. bölüm bugün var mı? Destan 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Temur yaşadığı acıyla yüzleşiyor

Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?

Köşeye sıkışan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak?

Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?

Balamir ve Çolpan Han uyanıyorlar

Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler. Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur. Bu sefer Çolpan'ın tarafı ne olacak?

Alpagu Han'dan Akkız'a şaşırtan teklif!

Han olmakla baba olmak arasında kalan Alpagu Han bir karar verir ve Akkız'a bir teklifte bulunur! Akkız'ın çok şaşırdığı bu teklife yanıtı ne olacak?

Batuga sağ mı yoksa öldü mü?

Akkız Batuga'nın yokluğunda nefes almakta, ayakta durmakta zorlanır. Güçlerini birleştiren Akkız ve Alpagu Han'ın bütün aramalarına rağmen bulunamayan Batuga sağ mı yoksa öldü mü? Uğradığı saldırı sonrası Batuga'yı kim ve neden kaçıldı?

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çolpan Han ve Balamir ölecekler mi?

Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir? Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?

Dağ Hanı Batuga'nın ilk buyruğu

Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılacaktır.

Akkız annesini kurtarabilecek mi?

Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir! Alaca, Akkız'a "Düşlerimden daha güzelsin, tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın" diyerek sarılırken Akkız, annesi olduğunu söylenen Alaca'yı kurtarabilecek mi? Ana kız kavuşabilecekler mi? Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece'nin hamleleri neler olacaktır?

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