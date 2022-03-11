Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölümde ne olacak? Destan 15. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Destan yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Destan dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Destan konusu nedir? Destan 15. Fragmanı nasıl izlenir! Destan oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar. Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder. Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.